МИД рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в приграничные с Ливаном территории Израиля

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами.

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами.

Как сообщает Report , об этом говорится в обращении внешнеполитического ведомства.

"В связи с имеющей место напряженной ситуацией в области безопасности между Ливаном и Израилем, мы обращаем внимание на важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджана 3 и 5 августа 2024 года соответственно.

Кроме того, в связи с объявлением особого положения на территории Израиля, рекомендуем нашим гражданам не посещать территории Израиля вблизи ливанской границы и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями", - отметила пресс-служба МИД.

Контакты:

посольство Азербайджана в Израиле

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посольство Азербайджана в Ливане

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