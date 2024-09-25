МИД рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в приграничные с Ливаном территории Израиля

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами.
Как сообщает
"В связи с имеющей место напряженной ситуацией в области безопасности между Ливаном и Израилем, мы обращаем внимание на важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджана 3 и 5 августа 2024 года соответственно.
Кроме того, в связи с объявлением особого положения на территории Израиля, рекомендуем нашим гражданам не посещать территории Израиля вблизи ливанской границы и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями", - отметила пресс-служба МИД.
Контакты:
посольство Азербайджана в Израиле
[email protected]
+972 50 356 95 82;
посольство Азербайджана в Ливане
[email protected]
+961 4 922 066.