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МИД рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в приграничные с Ливаном территории Израиля

МИД рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в приграничные с Ливаном территории Израиля Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами.
Внешняя политика
25 сентября 2024 г. 22:11
МИД рекомендовал гражданам Азербайджана избегать поездок в приграничные с Ливаном территории Израиля

Министерство иностранных дел Азербайджана призвало граждан не посещать приграничные с Ливаном территории Израиля в связи с напряженностью между этими двумя странами.

Как сообщает Report, об этом говорится в обращении внешнеполитического ведомства.

"В связи с имеющей место напряженной ситуацией в области безопасности между Ливаном и Израилем, мы обращаем внимание на важность строгого соблюдения предупреждений о поездках, сделанных Министерством иностранных дел Азербайджана 3 и 5 августа 2024 года соответственно.

Кроме того, в связи с объявлением особого положения на территории Израиля, рекомендуем нашим гражданам не посещать территории Израиля вблизи ливанской границы и действовать в соответствии с инструкциями по безопасности, предоставленными местными властями", - отметила пресс-служба МИД.

Контакты:

посольство Азербайджана в Израиле
[email protected]
+972 50 356 95 82;

посольство Азербайджана в Ливане
[email protected]
+961 4 922 066.

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Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: İsrailin Livanla sərhədyanı ərazisinə səfər etməməyi tövsiyə edirik

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