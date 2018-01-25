МИД: Расследуется вопрос наличия граждан Азербайджана на судне, пропавшем без вести в Японском море

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Баку. 25 января. REPORT.AZ/ "Посольство Азербайджана в Японии выясняет, находились ли граждане Азербайджана на пропавшем без вести у берегов Приморского края рыболовецком судне "Восток", принадлежащем России".

Об этом в ответ на запрос Report сказал руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

Он отметил, что в случае появления дополнительной информации общественность будет проинформирована.

Напомним, что у берегов Приморского края в Японском море пропало без вести рыболовецкое судно "Восток", принадлежащее России. На судне находилась команда из 21 человека – граждан России, Азербайджана, Украины и Молдовы.

К поискам судна привлечены лайнер "Be-200", вертолет "Mи-8", катер береговой контроля Службы береговой охраны и судно со спасателями.

Поиски пока не дали результата.