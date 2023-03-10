МИД Азербайджана: Расследование по делу о пропаже Фарида Сафарли продолжается

Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе проинформировано о факте пропажи гражданина Фарида Сафарли в Иране

Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе проинформировано о факте пропажи гражданина Фарида Сафарли в Иране.

Об этом Report сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

МИД и консульство продолжают соответствующие мероприятия для определения местоположения гражданина Азербайджана Фарида Сафарли.

Отметим, что проживающий в Германии гражданин Азербайджана Фарид Сафарли 1997 года рождения пропал в Иране. Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением гражданина.