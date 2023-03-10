О нас

МИД Азербайджана: Расследование по делу о пропаже Фарида Сафарли продолжается

МИД Азербайджана: Расследование по делу о пропаже Фарида Сафарли продолжается Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе проинформировано о факте пропажи гражданина Фарида Сафарли в Иране
Внешняя политика
10 марта 2023 г. 11:45
МИД Азербайджана: Расследование по делу о пропаже Фарида Сафарли продолжается

Генеральное консульство Азербайджана в Тебризе проинформировано о факте пропажи гражданина Фарида Сафарли в Иране.

Об этом Report сказал пресс-секретарь министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

МИД и консульство продолжают соответствующие мероприятия для определения местоположения гражданина Азербайджана Фарида Сафарли.

Отметим, что проживающий в Германии гражданин Азербайджана Фарид Сафарли 1997 года рождения пропал в Иране. Азербайджан направил Ирану ноту в связи с исчезновением гражданина.

Подпишитесь на наш Telegram канал
Версия на азербайджанском языке XİN: "Fərid Səfərlinin itkin düşməsi ilə bağlı araşdırma davam edir, Təbrizdəki Baş konsulluğa da məlumat verilib"

Другие новости из категории

На X Глобальном Бакинском форуме прошли обсуждения по вопросам миграции
ФотоНа X Глобальном Бакинском форуме прошли обсуждения по вопросам миграции
10 марта 2023 г. 12:59
Спецпредставитель правительства Китая: Продолжим развивать сотрудничество с Азербайджаном
Спецпредставитель правительства Китая: Продолжим развивать сотрудничество с Азербайджаном
10 марта 2023 г. 12:36
Пропавший без вести в Иране Фарид Сафарли изучал фарси 
Пропавший без вести в Иране Фарид Сафарли изучал фарси 
10 марта 2023 г. 12:07
Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией
Экс-президент Болгарии: Мир благодарен Азербайджану за вклад в борьбу с пандемией
10 марта 2023 г. 12:03
Президент Ильхам Алиев принял министра разведки Израиля
Президент Ильхам Алиев принял министра разведки Израиля
10 марта 2023 г. 11:18
Гордон Браун: Бакинский форум помогает обсудить актуальные глобальные вопросы
Гордон Браун: Бакинский форум помогает обсудить актуальные глобальные вопросы
10 марта 2023 г. 11:13
Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели
Экс-премьер Боснии и Герцеговины: Азербайджан поставил перед собой амбициозные цели
10 марта 2023 г. 10:50
В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения
В Баку объявлено о создании новой глобальной системы здравоохранения
10 марта 2023 г. 10:39
Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Провокация Армении срывает процесс нормализации отношений
Представительство Азербайджана при ОБСЕ: Провокация Армении срывает процесс нормализации отношений
10 марта 2023 г. 10:35
Госдеп США: Готовы содействовать решению проблемы между Арменией и Азербайджаном
Госдеп США: Готовы содействовать решению проблемы между Арменией и Азербайджаном
10 марта 2023 г. 10:16

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi