МИД распространило заявление в связи с гибелью гражданина Азербайджана при пожаре в Казани

Баку. 13 марта. REPORT. AZ/ Посольство России в Азербайджане по указанию министерства иностранных дел страны расследует совместно с МЧС России и Татарстана вопрос о том, пострадали ли граждане Азербайджана в ходе пожара в торговом центре в Казани. Об этом Report заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

"Согласно информации, которая была предоставлена посольству Азербайджана в России пресс-секретарем ГУ МЧС по Татарстану Андреем Родыгиным, по данным на настоящий момент в ходе пожара погиб один гражданин Азербайджана", - заявили в МИД.

Пожар в одном из крупнейших ТЦ Казани "Адмирал" произошел в среду днем и быстро распространился на площади 4 тысячи квадратных метров. По последним данным, 11 человек погибли. Спасатели продолжают разбор завалов.