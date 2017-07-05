МИД Азербайджана распространило заявление в связи с провокацией Армении на фронте

Баку. 5 июля. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявлениe в связи с ситуацией на линии соприкосновения войск и убийством и ранением гражданских лиц в результате нападения вооруженных сил Армении.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД, руководитель пресс-службы министерства Хикмет Гаджиев сообщил что этот акт вандализма еще раз подтверждает террористическую сущность государства Армении.

"4 июля в результате умышленного и целенаправленного обстрела вооруженными силами Армении гражданского населения и гражданских объектов села Алханлы Физулинского района из 80 и 120 миллиметровых минометов и станковых гранатометов, погибли Сахиба Гулиева 1967 г.р. и ее 2-х летняя внучка Зехра Гулиева. Другое гражданское лицо, Сарвиназ Гулиева 1965 г.р. была ранена, гражданским объектам нанесен ущерб. С глубокой скорбью выражаем соболезнования семьям и близким погибших и желаем скорейшего выздоровления раненых гражданских лиц", - сказал Х. Гаджиев.

Он отметил, что в результате этой провокации вооруженных сил Армении убийство пожилой женщины и ее 2-х летней внучки, ранение гражданского лица и нанесения ущерба гражданским объектам является актом вандализма и еще раз подтверждает террористическую сущность государства Армении.

"Целенаправленные и умышленные обстрелы со стороны вооруженных сил Армении гражданского населения, проживающего на территориях вдоль линии фронта, среди которых есть женщины, дети и пожилые люди, носят систематический характер.

Прямые и умышленные атаки на азербайджанское гражданское население и гражданские объекты со стороны Армении являются грубым нарушением международного гуманитарного права и прав человека, в частности Женевской конвенции 1949 года и Дополнению № 1 к ней, Конвенции по защите прав человека, прав детей и фундаментальных свобод.

После визита сопредседателей Минской группы ОБСЕ в регион сопредседатели и международные организации сделали призывы к изменению статус-кво путем серьезных и субстантивных переговоров, несмотря на это армянская сторона прибегает к подлым и бесчестным провокациям, направленным на умышленное убийство гражданских лиц и детей.

Азербайджанская Республика неоднократно заявляла о том, что незаконное нахождение вооруженных сил Армении на оккупированных азербайджанских территориях является основной причиной напряженности в зоне конфликта и возникновения инцидентов и является главным препятствием для политического решения конфликта.

Жестокое убийство гражданских лиц военно-политическим руководством Армении в ответ на призывы сопредседателей Минской Группы ОБСЕ и международных организаций по урегулированию конфликта путем субстантивных переговоров, еще раз свидетельствуют о том, что сопредседатели в соответствии с нормами и принципами международного права должны требовать от Армении скорейшего вывода своих войск с оккупированных территорий Азербайджана и изменения основанного на оккупации статус-кво.

Вся ответственность за сложившуюся ситуацию полностью лежит на военно-политическом руководстве Армении", - отметил в заявлении официальный представитель МИД.