МИД распространил заявление в связи с 75-й годовщиной Победы над фашизмом

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Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление в связи с 75-й годовщиной Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне.

Как сообщает Report, в тексте заявления говорится:

"9 мая 2020 года исполняется 75 лет со дня Победы над фашизмом в Великой Отечественной войне 1941-1945 годов. В этот знаменательный день мы воздаём дань памяти каждому из солдат, офицеров и простых граждан, сыгравших беспрецедентную роль в Победе в той, одной из самых страшных войн в истории человечества. Проявив мужество и героизм, перенеся огромные трудности, они навсегда вписали свои имена в самые славные страницы истории.

Народ Азербайджана внёс весьма значимый вклад в эту общую Победу. Более 600 тысяч сынов и дочерей Азербайджана ушли на фронт, более половины из них погибли и пропали без вести на полях сражений. За храбрость, проявленную в годы войны, 123 гражданина Азербайджана были удостоены звания Героя Советского Союза, а более 170 тысяч солдат и офицеров были награждены различными орденами и медалями. 77-я, 223-я, 396-я, 402-я и 416-я национальные стрелковые дивизии, сформированные из азербайджанских призывников и добровольцев, прошли славный боевой путь от Кавказа до Берлина. Героические сыновья нашего народа отважно сражались за Москву, Ленинград, Киев, Сталинград, Симферополь, Одессу и сотни других больших и малых населённых пунктов и принимали деятельное участие в освобождении многих стран от фашизма.

Неоценим был вклад Азербайджана в Великую Победу путём поставок топлива и горюче-смазочных материалов. С 1941 по 1945 военные годы на долю Азербайджана приходилось более 70 процентов нефти, добываемой в Советском Союзе, 80 процентов бензина и 90 процентов моторных масел. Подавляющее большинство танков и самолётов Советской армии, сыгравших решающую роль в обеспечении Победы над фашизмом во Второй мировой войне, приводились в движение на топливе, отправленном на фронт бакинскими нефтяниками. На предприятиях Азербайджана в бесперебойном режиме производились различные виды оружия и боеприпасов, столь необходимые для победы.

Народ Азербайджана продемонстрировал невиданные трудовые подвиги на тыловом фронте, днём и ночью самоотверженно работая ради удовлетворения потребностей армии. Наши сограждане отправили на фронт более 7 тонн донорской крови, особо отличились в деле обеспечения боевых частей продовольствием и тёплой одеждой. Во имя Победы над фашизмом Азербайджан максимально мобилизовал все имевшиеся у него ресурсы.

Азербайджан решительно осуждает попытки исказить правду о Великой Отечественной войне, оправдать фашизм и героизировать фашистских преступников. Мы серьёзно обеспокоены героизацией нацистского движения и его приспешников в нашем регионе в любой форме, включая установку памятников. С сожалением вынуждены отметить, что героизация фашистских преступников становится нормой для официального Еревана. Подобные тенденции в Армении, которая продолжает держать под оккупацией одну пятую территории Азербайджана, тем самым грубо нарушая нормы и принципы международного права, попирает основополагающие права более одного миллиона азербайджанцев и совершила преступления против человечности, такие как Ходжалинская резня – все они наглядно демонстрируют агрессивный характер этой страны и её руководства. Однако, как показал бесславный опыт нацизма, итог этих тенденций – не что иное, как самоуничтожение.

Азербайджан всегда поддерживал резолюцию Генеральной Ассамблеи ООН "Борьба с героизацией нацизма, неонацизмом и другими видами практики, которые способствуют эскалации современных форм расизма, расовой дискриминации, ксенофобии и связанной с ними нетерпимости", и мы полагаем, что наши совместные усилия могут сыграть важную роль в преодолении означенных тревожных тенденций.

Ветераны Великой Отечественной войны – гордость нашего народа. Героизм, проявленный ими в годы войны, продолжает служить поводом большому уважению и глубокой признательности всего общества, свято чтущего память о наших павших соотечественниках. Хотя со дня Великой Победы и минуло 75 лет, заслуги нашего народа, показавшего образцы беспримерного мужества в войне, никогда не теряли и не потеряют своего значения. А справедливость, во имя которой сражались наши предки, неизменно будет торжествовать и в будущем".