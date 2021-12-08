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МИД распространил заявление в связи с 30-летием членства Азербайджана в ОИС

МИД распространил заявление в связи с 30-летием членства Азербайджана в ОИС 09:02
Внешняя политика
8 декабря 2021 г. 09:46
МИД распространил заявление в связи с 30-летием членства Азербайджана в ОИС
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МИД Азербайджана распространил заявление в связи с 30-й годовщиной членства страны в Организации исламского сотрудничества (ОИС),

Как передает Report, в заявлении говорится:

"8 декабря 2021-го года исполняется 30 лет, как Азербайджан вступил в Организацию исламского сотрудничества.

Развитие отношений с ОИС и расширение ценного сотрудничества с организацией - в числе приоритетов внешней политики Азербайджана, и на протяжении последних 30 лет наша страна постоянно предпринимала шаги в этом направлении.

Значимыми заявлениями в период 44-дневной войны ОИС поддержала справедливую позицию Азербайджана. Визит контактной группы ОИС на освобожденные земли Азербайджана после конфликта имел исключительное значение с точки зрения ознакомления с ситуацией в регионе, целенаправленно проводимой Арменией незаконной деятельностью на этих территориях в течение долгих лет, в частности с актами вандализма против исламского наследия. Ценная поддержка ОИС Азербайджана на основе принципов международного права – вклад в устойчивый мир и спокойствие в регионе.

Азербайджан в соответствии с приоритетами внешней политики, опирающимися на национальные интересы, и впредь не пожалеет усилий ради развития многогранного сотрудничества на высоком уровне с ОИС и, в результате совместной деятельности поспособствует укреплению солидарности между странами-членами и поддержанию международного мира".

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Версия на английском языке Azerbaijani Foreign Ministry issues statement on 30th anniversary of OIC membership
Версия на азербайджанском языке XİN Azərbaycanın İƏT-ə üzvlüyünün 30-cu ildönümü münasibətilə bəyanat yayıb

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