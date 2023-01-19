МИД распространил заявление по случаю годовщины трагедии 20 Января

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 33-й годовщины трагедии 20 января.

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 33-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгайыте, Лянкаране и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков. В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести.

Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа, и потребовал политико-правовой оценки этой резни и наказания виновных.

На специальном заседании Милли Меджлиса (Парламента), состоявшемся в феврале 1994 года, зверское убийство невинных людей 20 января 1990 года было оценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года". 20 января объявлен Национальным днем траура.

Трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и явилась поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. Азербайджанский народ, подвергшийся 33 года назад военной, политической и моральной агрессии со стороны советского режима, показал свою приверженность историческим традициям борьбы. В тот кровавый день дети Родины, отдавшие свои жизни ради защиты справедливости, вписали яркую страницу в анналы героизма нашего народа. 20 января 1990 года, вошедшего в нашу историю как день национальной гордости наряду с трагедией, азербайджанский народ заявил всему миру, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо.

Несмотря на то, что прошло уже 33 года, событиям 20 Января, по своему характеру и масштабам являющимся одним из самых страшных преступлений, совершенных в XX веке, в котором были грубо нарушены все международно-правовые документы, не дана международная правовая оценка. Руководство бывшего Советского Союза несет прямую ответственность за это преступление. Согласно международному праву, инцидент 20 Января должен быть квалифицирован как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители должны быть наказаны.

Сегодня души наших героев-шехидов, павших за независимость Азербайджана, а также за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, возрадовались. Отважная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего освободила наши территории, которые в течение 30 лет были оккупированы врагом, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

На действия, предпринимаемые против независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и впредь будет дан достойный ответ.

С глубокой скорбью чтим светлую память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, свободу нашего народа и независимость нашего государства".