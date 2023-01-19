О нас

МИД распространил заявление по случаю годовщины трагедии 20 Января

МИД распространил заявление по случаю годовщины трагедии 20 Января Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 33-й годовщины трагедии 20 января.
Внешняя политика
19 января 2023 г. 10:45
МИД распространил заявление по случаю годовщины трагедии 20 Января

Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление по случаю 33-й годовщины трагедии 20 Января.

Как сообщает Report, в заявлении говорится:

"В ночь с 19 на 20 января 1990 года по приказу руководства СССР в результате военной агрессии против Азербайджана со стороны подразделений Советской Армии и сил специального назначения, а также контингента внутренних войск в Баку, Сумгайыте, Лянкаране и Нефтчале были совершены массовые убийства мирного населения, в том числе детей, женщин и стариков. В результате военной агрессии оккупационных сил 149 мирных жителей были убиты, 744 получили тяжелые ранения, 4 пропали без вести.

Советская армия, которая была направлена в страну с целью насильственного подавления массовых выступлений азербайджанского народа и национально-освободительного движения начатых в ответ на дискриминационную политику руководства СССР в отношении азербайджанского народа, депортацию сотен тысяч азербайджанцев с их исторических земель на территориях нынешней Армении и необоснованные территориальные претензии Армении к Карабаху, грубо нарушив международное право и Конституцию, совершила беспрецедентную расправу над гражданским населением.

Сразу же после трагических событий, 21 января 1990 года, общенациональный лидер Гейдар Алиев, демонстрируя свою солидарность с азербайджанским народом в постоянном представительстве Азербайджана в Москве, резко осудил это преступление, совершенное против азербайджанского народа, и потребовал политико-правовой оценки этой резни и наказания виновных.

На специальном заседании Милли Меджлиса (Парламента), состоявшемся в феврале 1994 года, зверское убийство невинных людей 20 января 1990 года было оценено как военная агрессия и преступление, а в марте 1994 года было принято постановление "О трагических событиях, совершенных в Баку 20 января 1990 года". 20 января объявлен Национальным днем траура.

Трагедия 20 Января оказала решающее влияние на формирование национальной идентичности Азербайджана и явилась поворотным моментом в восстановлении государственной независимости Азербайджана. Азербайджанский народ, подвергшийся 33 года назад военной, политической и моральной агрессии со стороны советского режима, показал свою приверженность историческим традициям борьбы. В тот кровавый день дети Родины, отдавшие свои жизни ради защиты справедливости, вписали яркую страницу в анналы героизма нашего народа. 20 января 1990 года, вошедшего в нашу историю как день национальной гордости наряду с трагедией, азербайджанский народ заявил всему миру, что он достоин жить свободно, суверенно и независимо.

Несмотря на то, что прошло уже 33 года, событиям 20 Января, по своему характеру и масштабам являющимся одним из самых страшных преступлений, совершенных в XX веке, в котором были грубо нарушены все международно-правовые документы, не дана международная правовая оценка. Руководство бывшего Советского Союза несет прямую ответственность за это преступление. Согласно международному праву, инцидент 20 Января должен быть квалифицирован как преступление против человечности, а его заказчики и исполнители должны быть наказаны.

Сегодня души наших героев-шехидов, павших за независимость Азербайджана, а также за суверенитет и территориальную целостность нашей страны, возрадовались. Отважная азербайджанская армия под руководством победоносного Верховного главнокомандующего освободила наши территории, которые в течение 30 лет были оккупированы врагом, территориальная целостность Азербайджана была восстановлена.

На действия, предпринимаемые против независимости, суверенитета и территориальной целостности Азербайджана, и впредь будет дан достойный ответ.

С глубокой скорбью чтим светлую память о наших соотечественниках, отдавших свои жизни за территориальную целостность нашей страны, свободу нашего народа и независимость нашего государства".

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Azerbaijan's Foreign Ministry releases statement on January 20 tragedy
Версия на азербайджанском языке XİN 20 Yanvar faciəsinin ildönümü ilə bağlı bəyanat yayıb

Экслюзивные новости

Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему
Siemens готова внести свой вклад в продвижение Азербайджана к устойчивому будущему
19 января 2023 г. 11:41
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
Эксперт: ЮГК снижает зависимость Юго-Восточной Европы от энергоносителей из России
19 января 2023 г. 11:00
Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
Фото Фоторепортаж Report с места крушения вертолета в Украине
18 января 2023 г. 18:29
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
Стала известна дата проведения международной оборонной выставки в Азербайджане
18 января 2023 г. 18:14
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
ТЮРКСОЙ проведет ряд мероприятий в Шуше
18 января 2023 г. 13:43
Гендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
ФотоГендиректор УНИАН: После победы Украины, возможно, сможем открыть наше представительство в Баку
18 января 2023 г. 12:37
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
В Секретариате ЦИК произведено новое назначение
17 января 2023 г. 16:14
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
Гендиректор УНИАН: События 24 февраля не были для нас сюрпризом
17 января 2023 г. 13:26
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
Эксперт: Азербайджан спас Италию от дефицита газа
16 января 2023 г. 16:09
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
KOBIA поддержит выход азербайджанских стартапов на зарубежные рынки
16 января 2023 г. 16:04

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi