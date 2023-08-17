МИД распространил заявление по итогам прений, состоявшихся в Совете Безопасности ООН

Попытка Армении использовать Совбез ООН в своей кампании шантажа в очередной раз провалилась.

"Попытка Армении использовать Совбез ООН в своей кампании шантажа в очередной раз провалилась".

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Подобные попытки Армении манипулировать и эксплуатировать указанный высший орган не только непродуктивны с точки зрения продвижения повестки нормализации отношений в постконфликтный период, но и крайне деструктивны.

Азербайджан надеется, что Армения, наконец, поймет, что путь решения вопросов лежит через конструктивное взаимодействие, а также честное выполнение международно-правовых норм и обязательств. Как подчеркивали многие члены Совета Безопасности ООН, основой мира и стабильности в регионе является признание суверенитета и территориальной целостности как на словах, так и на деле.

Обсуждения еще раз показали, что предложение Азербайджана об использовании дороги Агдам-Ханкенди было положительно воспринято международным сообществом и что препятствия, созданные Арменией, должны быть решительно устранены для обеспечения законной и прозрачной доставки товаров в Карабахский регион Азербайджана.

Кроме того, признание некоторыми государствами-членами законных опасений безопасности Азербайджана является многообещающим шагом на пути к устранению определенных вызовов в регионе.

Азербайджан предложил Армении мир на основе взаимного признания и уважения суверенитета и территориальной целостности двух стран. Мы полны решимости защищать наш суверенитет и территориальную целостность всеми законными средствами, предусмотренными Уставом ООН и международным правом.

Азербайджан настроен на конструктивное взаимодействие со всеми сторонами, которые искренне заинтересованы в продвижении нормализации отношений и тем самым готовы внести свой вклад в достижение долгожданного мира и стабильности в регионе", - отмечается в заявлении.