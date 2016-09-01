МИД распространил заявление о переговорах касательно процесса членства Азербайджана в ВТО

Баку. 1 сентября. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана распространило заявление касательно переговоров о членстве страны во Всемирной торговой организации (ВТО).

Как сообщили Report в пресс-службе МИД, в заявлении, распространенном от имени пресс-секретаря структуры Хикмета Гаджиева, отмечается, что некоторые СМИ со ссылкой на интервью заместителя министра иностранных дел Махмуда Мамедгулиева опубликовали статью под заголовком "Азербайджан запросил у Всемирной торговой организации (ВТО) 1 млрд. долларов".

"Сельскохозяйственный сектор играет важную роль в социально-экономическом развитии страны, диверсификации экономики, росте ненефтяного сектора и обеспечении продовольственной безопасности, в том числе поощрении экспорта и усовершенствовании структуры. В этом смысле правительство Азербайджана продолжает поддержку данного сектора с помощью субсидий.

В настоящее время ведутся многосторонние переговоры с рядом стран-переговорщиков (ведущими производителями сельского хозяйства или же экспортерами) по внутренней поддержке сельского хозяйства в контексте процесса членства в ВТО.

С этой точки зрения, со времени членства в ВТО предметом проведенных переговоров является достижение возможности оказания дополнительной внутренней помощи в 1 млрд. долларов с целью осуществления соответствующей деятельности после возвращения Арменией оккупированных территорий Азербайджана и 1 млрд. долларов на сельское хозяйство.

ВТО не выделяет финансов наблюдателям или же членам организации в целях выплаты субсидий сельскохозяйственному сектору.

В случае успешности переговорного процесса по сельскому хозяйству, именно правительство Азербайджана приобретет возможность оказать внутреннюю поддержку в 2 млрд. долларов на поддержку вышеуказанной сферы", - подчеркнул Х.Гаджиев.