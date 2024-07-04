МИД распространил совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Турции и Пакистана

Министерство иностранных дел распространило совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Турции и Пакистана.

Министерство иностранных дел распространило совместное заявление по итогам трехсторонней встречи Азербайджана, Турции и Пакистана.

Об этом Report передает со ссылкой на пресс-службу азербайджанского внешнеполитического ведомства.

В МИД напомнили, что 3 июля президент Азербайджана Ильхам Алиев, президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган и премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф встретились в Астане в рамках 24-го заседания Совета глав государств "Шанхайской организации сотрудничества" (ШОС).

"На трехсторонней встрече были обсуждены отношения между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном, а также региональные и глобальные вопросы, такие как ситуация в Газе, Кипр, Кашмир, исламофобия.

Встречи, проведенные ранее на уровне спикеров парламентов и министров иностранных дел в рамках процесса трехстороннего сотрудничества Азербайджан-Турция-Пакистан, планируется организовать и на уровне глав государств. Также было подтверждено общее намерение развивать возможности сотрудничества между тремя странами.

Была достигнута договоренность, что укрепление трехстороннего сотрудничества между Азербайджаном, Турцией и Пакистаном послужит развитию народов трех стран, а также укреплению регионального и глобального мира и стабильности.

Три страны выразили поддержку приоритетности диалога между соответствующими странами при разрешении конфликтов в соответствии с принципами суверенитета и территориальной целостности.

Вновь была подтверждена важность сотрудничества трех стран в борьбе с транснациональными угрозами, в частности терроризмом, и совместного решения этого вопроса.

Очередные встречи в рамках процесса трехстороннего сотрудничества пройдут во всех трех странах, Азербайджане, Турции и Пакистане", - говорится в совместном заявлении.