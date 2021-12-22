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МИД распространил информацию о встрече Байрамова с иранским коллегой

МИД распространил информацию о встрече Байрамова с иранским коллегой МИД распространил информацию о встрече Байрамова с иранским коллегой Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.
Внешняя политика
22 декабря 2021 г. 23:47
МИД распространил информацию о встрече Байрамова с иранским коллегой

МИД распространил информацию о встрече Байрамова с иранским коллегой Состоялась встреча между министром иностранных дел Азербайджана Джейхуном Байрамовым и главой МИД Ирана Хосейном Амиром Абдуллахианом.

Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Встреча министров иностранных дел, начавшаяся в формате один на один, продолжилась с участием делегаций с обеих сторон.

Министр Д.Байрамов отметил, что отношения между Азербайджаном и Ираном основаны на древней истории и общей культуре. Он отметил, что отношения дружбы и сотрудничества между двумя странами развиваются на высоком уровне. Министр сказал, что контакты между официальными лицами страны, особенно встречи на уровне глав государств, придали серьезный импульс развитию двустороннего сотрудничества.

Хосейн Амир Абдуллахиан выразил удовлетворение своим визитом в Баку. Он сказал, что состоялась очень полезная встреча с президентом Азербайджана и проведены всесторонние обсуждения.

Министры обсудили успешное сотрудничество между Азербайджаном и Ираном в экономической, торговой и гуманитарной сферах. Отмечена деятельность Государственной комиссии в этом направлении.

Стороны также обменялись мнениями о текущей ситуации в регионе, появлении новых реалий и возможностях сотрудничества после конфликта, включая перспективы механизма консультаций в формате 3+3, преимуществе открытия коммуникаций для стран региона и других темах.

Министры обсудили и другие вопросы, представляющие взаимный интерес.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN Ceyhun Bayramovla Hüseyn Əmir Abdullahianın görüşünə dair məlumat yayıb

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