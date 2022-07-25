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МИД распространил информацию о молодежном саммите Движения неприсоединения

МИД распространил информацию о молодежном саммите Движения неприсоединения В Баку начал свою работу Молодежный саммит стран-участниц Движения неприсоединения.
Внешняя политика
25 июля 2022 г. 20:27
МИД распространил информацию о молодежном саммите Движения неприсоединения

В Баку начал свою работу Молодежный саммит стран-участниц Движения неприсоединения.

Как сообщает Report со ссылкой на МИД Азербайджана, на церемонии открытия саммита, в котором приняли участие молодые представители более 60 стран-членов Движения неприсоединения, министр молодежи и спорта Фарид Гаибов поприветствовал гостей и зачитал обращение президента Азербайджанской Республики Ильхама Алиева к участникам.

В обращении президента также было уделено внимание успешному председательству Азербайджана в Движении неприсоединения и было отмечено, что продление единогласным решением стран-членов председательства Азербайджана еще на год – до конца 2023 года - является ярким примером успешного осуществления нашего председательства и доверия государств-членов к Азербайджану.

На церемонии открытия также выступил нынешний председатель молодежной сети Движения неприсоединения Ордухан Гахраманзаде, который рассказал о работе созданной в ноябре прошлого года Сети за прошедший период и планах на будущее.

В рамках различных сегментов саммита, который продлится до 29 июля, участники обсудят итоговые документы мероприятия, примут участие в симуляционном упражнении модели GH, а также в учебной сессии по эффективному управлению организациями, в панельных дискуссиях с участием различных официальных лиц, проведут презентации.

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Версия на английском языке ФотоAzerbaijan's Foreign Ministry issues statement on youth summit of Non-Aligned Movement
Версия на азербайджанском языке ФотоXİN Qoşulmama Hərəkatının Gənclər Sammiti ilə bağlı məlumat yayıb

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