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МИД распространил информацию о 13-й конференции послов, прошедшей в Турции

МИД распространил информацию о 13-й конференции послов, прошедшей в Турции 8 августа в Анкаре министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил на 13-й конференции послов на тему: «Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем» состоявшейся в Анкаре по приглашению министра. иностр
Внешняя политика
9 августа 2022 г. 00:35
МИД распространил информацию о 13-й конференции послов, прошедшей в Турции

8 августа министр иностранных дел Азербайджанской Республики Джейхун Байрамов выступил в Анкаре на 13-й конференции послов на тему: "Мудрая и доброжелательная турецкая дипломатия: в 2023 и последующем".

Как сообщили Report в управлении пресс-службы МИД, министр Джейхун Байрамов, начавший свое выступление со слов общенационального лидера азербайджанского народа Гейдара Алиева - "Одна нация, два государства" и Мустафы Кемаля Ататюрка - "Радость Азербайджана – наша радость, его горе – наша печаль", он подчеркнул, что в настоящее время азербайджано-турецкие отношения, находящиеся на самом высоком этапе, являются примером. Глава ведомства отметил, что они поднялись со стратегического уровня на уровень союзничества с исторической Шушинской декларацией.

Министр Джейхун Байрамов проинформировал об актах вандализма, совершенных в ходе почти 30-летней оккупации Арменией территорий Азербайджана. Он рассказал о шагах, предпринятых Азербайджаном на постконфликтном этапе после 44-дневной Отечественной войны, установлении мира в регионе, открытии транспортных и коммуникационных линий. Участники были проинформированы о действиях Армении, противоречащих Трехсторонним декларациям, и последних провокациях в регионе.

В заключение, Дж.Байрамов ответил на интересующие участников вопросы.

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Версия на азербайджанском языке ФотоXİN Türkiyədə keçirilən 13-cü səfirlər konfransı ilə bağlı məlumat yayıb

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