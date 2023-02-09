МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предложения об эвакуации граждан Азербайджана из Турции на самолетах.
Как сообщил Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, граждане эвакуируются на автобусах.
По его словам, решение об эвакуации на самолетах пока не принято: "Эвакуация посредством автобусов быстрее и удобнее. Воздушные транспортные средства порой вынуждены ждать. Могут возникнуть определенные трудности, потому что большинство самолетов – грузовые. К тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации".
А.Гаджизаде отметил, что эвакуация граждан Азербайджана продолжилась и накануне.
Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.
В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.
Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.