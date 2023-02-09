МИД назвал причины эвакуации граждан Азербайджана из Турции по суше

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предложения об эвакуации граждан Азербайджана из Турции на самолетах.

Министерство иностранных дел Азербайджана прокомментировало предложения об эвакуации граждан Азербайджана из Турции на самолетах.

Как сообщил Report начальник Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде, граждане эвакуируются на автобусах.

По его словам, решение об эвакуации на самолетах пока не принято: "Эвакуация посредством автобусов быстрее и удобнее. Воздушные транспортные средства порой вынуждены ждать. Могут возникнуть определенные трудности, потому что большинство самолетов – грузовые. К тому же аэропорты не принимают пассажирские самолеты из-за сложившейся ситуации".

А.Гаджизаде отметил, что эвакуация граждан Азербайджана продолжилась и накануне.

Землетрясение магнитудой 7,7 произошло 6 февраля в провинции Кахраманмараш на юго-востоке Турции. Подземные толчки, за которыми последовали сотни афтершоков, ощущались в 10 провинциях страны, а также в соседних государствах, в том числе в Сирии.

В 10 провинциях Турции объявлен режим ЧП на период трех месяцев.

Ранее в стране был объявлен семидневный траур в память о погибших.