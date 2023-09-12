МИД: Расцениваем доставку груза РОКК по дороге Агдам-Ханкенди как важный прорыв

В МИД Азербайджана назвали проезд через дорогу Агдам-Ханкенди автомобиля Российского общества Красного Креста (РОКК) с грузом для армянских жителей Карабаха позитивным шагом и важным прорывом в вопросе открытия этой дороги.

В МИД Азербайджана назвали проезд через дорогу Агдам-Ханкенди автомобиля Российского общества Красного Креста (РОКК) с грузом для армянских жителей Карабаха позитивным шагом и важным прорывом в вопросе открытия этой дороги.

Как передает Report, об этом сообщил пресс-секретарь МИД Айхан Гаджизаде, комментируя доставку грузов РОКК в Ханкенди.

"Сегодня в координации с Азербайджанским обществом Красного полумесяца была обеспечена доставка грузов РОКК в Ханкенди по дороге Агдам-Ханкенди. Проезд автомобиля РОКК через дорогу Агдам-Ханкенди, вопреки всем препятствиям и провокациям со стороны созданного Арменией в Карабахском регионе Азербайджана сепаратистского режима, расцениваем как позитивный шаг и важный прорыв в вопросе открытия этой дороги", - сказал он.

Комментируя вопрос об одновременном использовании маршрута Агдам-Ханкенди и Лачынской дороги, Гаджизаде подчеркнул, что Азербайджан дал согласие на использование двух маршрутов одновременно при посредничестве Международного комитета Красного Креста (МККК).

"Об этом говорилось также в ходе переговоров на высоком уровне с США и другими партнерами. К сожалению, созданный Арменией в Карабахском регионе сепаратистский режим препятствует реализации и этой договоренности", - сказал он.

"Еще раз заявляем, что азербайджанская сторона готова создать условия для перевозки грузов при посредничестве МККК через ППП "Лачын", параллельно с дорогой Агдам-Ханкенди. Перевозка будет осуществляться с соблюдением всех соответствующих пограничных и таможенных процедур", - подчеркнул представитель МИД.