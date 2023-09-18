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МИД: Публичные слушания в Сенате не что иное, как шоу, организованное в угоду армянскому лобби

МИД: Публичные слушания в Сенате не что иное, как шоу, организованное в угоду армянскому лобби Проведенные в Сенате США публичные слушания не что иное, как шоу, организованное в угоду армянскому лобби.
Внешняя политика
18 сентября 2023 г. 18:18
МИД: Публичные слушания в Сенате не что иное, как шоу, организованное в угоду армянскому лобби

Проведенные в Сенате США публичные слушания не что иное, как шоу, организованное в угоду армянскому лобби.

Как передает Report, об этом говорилось на брифинге в МИД Азербайджана для аккредитованного в стране дипломатического корпуса с участием помощника президента - заведующего отделом по вопросам внешней политики Администрации президента Хикмета Гаджиева, представителя президента по особым поручениям Эльчина Амирбекова и заместителя министра иностранных дел Фариза Рзаева.

Дипломатам напомнили, что к сожалению, представитель Госдепартамента США присоединился к односторонним антиазербайджанским заявлениям армянских лоббистов.

Было отмечено, что вопрос одновременного использования Лачынской и Агдамской дорог с соблюдением азербайджанского законодательства, в том числе требований таможенного контроля, на протяжении нескольких недель обсуждался с американской стороной на различных уровнях. В этой связи, причина нынешнего тупика ясна американской стороне, и высказывания, озвученные в Сенате США, это повторение ложной версии событий, которую преподносит армянская сторона, отметили на брифинге.

Как было отмечено на встрече лидеров Азербайджана и Армении 15 июля в Брюсселе, и в ходе телефонного разговора между президентом Азербайджана и госсекретарем США первого сентября, официальный Баку всегда говорил о готовности способствовать параллельному использованию обеих дорог, сообщили в ходе брифинга.

До сведения дипломатов довели, что вопрос затягивался в течение нескольких месяцев из-за безразличия Армении, постоянной политизации гуманитарной помощи, поддержки Ереваном сепаратизма и разделения. Другой причиной были полностью необоснованные обвинения в адрес Азербайджана о якобы создании "гуманитарного кризиса" в регионе. К сожалению, к этим ложным обвинениям присоединились и некоторые представители политических кругов ряда стран, отметили на брифинге.

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Версия на английском языке MFA: Public hearing in US Senate was nothing, but orchestrated show aimed at pleasing Armenian lobby
Версия на азербайджанском языке Azərbaycan XİN: "ABŞ Senatındakı dinləmə erməni lobbisini razı salmaq üçün təşkil edilmiş şou idi"

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