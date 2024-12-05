МИД проводит семинар на тему "Современная дипломатия в эпоху цифровых технологий"

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана проводит двухдневный семинар на тему "Современная дипломатия в эпоху цифровых технологий" в рамках мероприятий, посвященных 30-летию присоединения Азербайджана к Рамочному документу программы НАТО "Партнерст

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана проводит двухдневный семинар на тему "Современная дипломатия в эпоху цифровых технологий" в рамках мероприятий, посвященных 30-летию присоединения Азербайджана к Рамочному документу программы НАТО "Партнерство ради мира".

Как сообщает Report, в семинаре принимают участие молодые дипломаты МИД.

В рамках семинара будут рассмотрены изменения, которые информационно-коммуникационные технологии (ИКТ) вносят в дипломатию в современных международных отношениях. Участники также обсудят риски и возможности, связанные с использованием ИКТ.

В ходе мероприятия молодые дипломаты будут проинформированы о проблемах кибербезопасности и дезинформации, методах их предотвращения, а также способах принятия контрмер в борьбе с современными вызовами в системе международных отношений.