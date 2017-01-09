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    МИД прокомментировал информацию о присоединении Азербайджана к Исламской военной коалиции

    Хикмет Гаджиев: Подобный вопрос пока не входит в повестку внешней политики Азербайджана

    Баку. 9 января. REPORT.AZ/ Министерство иностранных дел Азербайджана опровергло информацию о присоединении Азербайджана к Исламской военной коалиции.

    Как сообщает Report, руководитель пресс-службы МИД Хикмет Гаджиев заявил, что подобный вопрос пока не входит в повестку внешней политики Азербайджана.

    "В рамках организации Исламского сотрудничества когда-то высказывались различные мнения по этому вопросу. При любых предложениях Азербайджан проводит подробный анализ", - сообщил представитель МИД.

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