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МИД прокомментировал угрозы армян послу Азербайджана в США

МИД прокомментировал угрозы армян послу Азербайджана в США «К сожалению, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с преступными действиями армянских радикальных элементов на почве ненависти к азербайджанским дипломатам, а также к членам азербайджанских общин в этих странах. Напомню, что в июле прошлого года ра
Внешняя политика
31 января 2021 г. 13:26
МИД прокомментировал угрозы армян послу Азербайджана в США

«К сожалению, это не первый случай, когда мы сталкиваемся с преступными действиями армянских радикальных элементов на почве ненависти к азербайджанским дипломатам, а также к членам азербайджанских общин в этих странах. Напомню, что в июле прошлого года радикальные армянские силы провели крайне агрессивные провокационные действия против мирных азербайджанских демонстрантов в зарубежных странах, в том числе в США, а также в отношении наших дипломатических представительств».

Как передает Report, об этом сообщила руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, которая комментирует начало кампании полной ненависти и угроз радикальных армянских сил, направленных против посольства Азербайджана в США и посла Элина Сулейманова.

«Мы, конечно, решительно осуждаем такие действия и ожидаем, что власти, ответственные за предотвращение таких провокаций в соответствующих странах, возьмут на себя полную ответственность за свои действия».

«Как вам известно, в соответствии с Венской конвенцией о дипломатических сношениях 1961 года ответственность за предотвращение любого нападения на дипломата, его личность, свободу и честь несет принимающая страна.

Подчеркну, что подобные действия радикальных армян в зарубежных странах демонстрируют, что эти люди не заинтересованы в установлении мира и безопасности в нашем регионе, в сосуществовании народов. Их действия служат лишь для разжигания международной ненависти и вражды. «Это еще раз показывает, что такие армянские элементы в зарубежных странах не думают о будущем благополучии Армении или армянского народа», - сказала Л.Абдуллаева.

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