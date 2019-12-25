МИД: Продолжая практику предшественников, руководство Армении прибегает к распространению полных измышлениями заявлений

"К сожалению, необходимо констатировать, что нынешнее руководство Армении, продолжая практику своих предшественников, зачастую прибегает к распространению полных измышлениями заявлений, не выглядящих убедительными. Исторические факты свидетельствуют, что именно армянские вооружённые подразделения ещё с марта 1918 года начали массовое истребление мирного населения Баку, Шамахы, Губы, Карабаха, продолженное в июне-октябре того же года в Зангезурском и Нахчыванском уездах. И официальный Ереван прекрасно об этом знает".

Как сообщает Report, об этом заявила Начальник Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева, комментируя заявление МИД Армении о столетии якобы имевших место погромов в селе Айлис Нахчыванского региона Азербайджана.

"Даже если армянская сторона и захочет предать забвению десятки тысяч мирных азербайджанцев, убитых именно по причине их этнической и религиозной принадлежности, ни история, ни архивные документы не позволят сделать этого. Чтобы ознакомиться с политикой преднамеренных крупномасштабных убийств и геноцида, совершённых армянами против азербайджанцев в 1918 году, достаточно прочитать воспоминания Степана Шаумяна и Большую советскую энциклопедию 1926 года выпуска", - заявила Л. Абдуллаева.

Она отметила, что если МИД Армении желает быть последовательным в своих заявлениях, то нельзя обходить молчанием массовую расправу над мирным населением азербайджанского города Ходжалы, с особой жестокостью учинённую вооружёнными силами Армении. "А ведь с момента совершения этого преступления против человечности, жертвами которого стали 613 мирных жителей, в том числе 63 ребёнка и 106 женщин, минул не век, а всего 27 лет. Однако это не помешало бывшему президенту Армении вскоре после трагедии перед лицом иностранных журналистов выступить с фактическим признанием: «До Ходжалы азербайджанцы думали, что с нами можно шутки шутить, они думали, что армяне не способны поднять руку на гражданское население. Мы сумели сломать этот [стереотип]. Вот что произошло.

В целом же, на фоне призывов сопредседателей Минской группы ОБСЕ осуществлять подготовку населения к миру, подобная риторика МИД Армении выглядит насколько странной, настолько и контрпродуктивной. Вместо озвучивания такого рода заявлений, лишь обостряющих неблагоприятный с точки зрения урегулирования конфликта эмоциональный фон, МИД Армении следовало бы, оставив в стороне показную «многострадальность», отказаться от необоснованных территориальных притязаний на территории Азербайджана, приступить к деоккупации и задуматься над осуществлением конкретных шагов с целью урегулирования конфликта и обеспечения условий для совместного проживания обоих народов в атмосфере мира, стабильности, безопасности и прогресса" - заявила Л.Абдуллаева.