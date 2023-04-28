МИД: призываем мировое сообщество не закрывать глаза на нарушение Арменией своих международных обязательств

Призываем мировое сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин.

Призываем мировое сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин.

Как передает Report , об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана в связи с гибелью гражданских лиц в результате взрыва мины в Тертерском районе.

"28 апреля 2023 года в результате подрыва на мине в Тертерском районе погибли 3 гражданских лица.

Приносим глубокие соболезнования родным и близким погибших.

Таким образом, после завершения 44-дневной Отечественной войны в 2020 году жертвами мин стали 298 лиц, из них 54 человека погибли.

Взрыв мины, произошедший в Тертере, еще раз показывает, что главной целью Армении, которая грубо нарушая 6-й пункт трехстороннего заявления, не предоставляет Азербайджану достоверные карты минных полей и продолжает военную деятельность и размещение мин на территории Азербайджана, является создание препятствий широкомасштабным работам по реконструкции, проводимым в постконфликтный период, деятельности гражданского населения на этих территориях, а также возвращению вынужденных переселенцев и их мирному проживанию на своих землях.

Призываем международное сообщество не закрывать глаза на грубое нарушение Арменией своих международных обязательств, в том числе на политику целенаправленной установки мин", - говорится в заявлении МИД.