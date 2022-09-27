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МИД: Призываем Армению соблюдать свои международные обязательства

МИД: Призываем Армению соблюдать свои международные обязательства Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление по поводу 27 сентября - Дня памяти.
Внешняя политика
27 сентября 2022 г. 08:49
МИД: Призываем Армению соблюдать свои международные обязательства

Министерство иностранных дел Азербайджанской Республики распространило заявление по поводу 27 сентября - Дня памяти.

Как передает Report, в заявлении говорится:

"Сегодня исполнилось два года с момента предпринятых в 2020 году Вооруженными силами Азербайджанской Республики ответных мер по предотвращению очередной военной провокации со стороны вооруженных сил Республики Армения.

Эти меры, положившие начало 44-дневной Отечественной войне, были осуществлены в рамках права на самооборону и в полном соответствии с международным гуманитарным правом с целью предотвращения очередной военной агрессии Армении и обеспечения безопасности гражданского населения.

Отечественная война положила конец почти 30-летней агрессии Армении против Азербайджана, обеспечила территориальную целостность Азербайджана, восстановила фундаментальные права почти миллиона азербайджанцев. Азербайджан самостоятельно обеспечил выполнение соответствующих резолюций Совета Безопасности ООН от 1993 года.

Победа, достигнутая в результате доблести азербайджанской армии под руководством президента Азербайджана, Верховного главнокомандующего Вооруженными силами Ильхама Алиева, открыла новую эру в истории Азербайджана, восстановила международную справедливость.

Азербайджан является инициатором нормализации отношений с Арменией на основе строгого соблюдения принципов международного права, в частности суверенитета, территориальной целостности и неприкосновенности международно признанных границ. Мы призываем Армению уважать эти фундаментальные принципы, соблюдать свои международные обязательства во имя обеспечения мира, безопасности и благополучия в регионе. Армении, наконец, необходимо прекратить имитацию переговоров и предпринять реальные, конструктивные шаги. Другой альтернативы мирному развитию региона нет.

С глубоким уважением и почтением чтим память всех шехидов, отдавших свои жизни за независимость, суверенитет и территориальную целостность Азербайджана 27 сентября, который отмечается в нашей стране распоряжением президента Азербайджанской Республики как День памяти", - говорится в заявлении.

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Версия на английском языке Foreign Ministry: 'We call on Armenia to comply with its international obligations'
Версия на азербайджанском языке XİN: Ermənistanı beynəlxalq öhdəliklərə əməl etməyə çağırırıq

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