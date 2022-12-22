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МИД: Призываем Армению прекратить провокации против Азербайджана и его населения

МИД: Призываем Армению прекратить провокации против Азербайджана и его населения 20:34
Внешняя политика
22 декабря 2022 г. 21:06
МИД: Призываем Армению прекратить провокации против Азербайджана и его населения

"Призываем Армению прекратить свои провокации против Азербайджана и его населения".

Как сообщает Report, об этом говорится в комментарии Министерства иностранных дел Азербайджана о решении Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) о временных мерах.

21 декабря Европейский суд по правам человека (ЕСПЧ) принял решение о временных мерах в деле “Армения против Азербайджана” (№4), связанном с Лачынской дорогой.

МИД Азербайджана заявил, что “Решение ЕСПЧ в соответствии с трехсторонним заявлением подтверждает гарантии, предоставленные Азербайджаном, в частности, в отношении "безопасности лиц, транспортных средств и грузов, движущихся по Лачынскому коридору в обоих направлениях".

Доказательства грубых нарушений прав человека и норм международного права были представлены различным международным структурам, включая Международный суд, Совет Европы и генерального секретаря ООН.

"Азербайджан продолжит выполнять свои международно-правовые обязательства", - подчеркивается в комментарии.

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Версия на азербайджанском языке XİN: "Ermənistanı Azərbaycana və onun əhalisinə qarşı təxribatlarını dayandırmağa çağırırıq"

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