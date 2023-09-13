МИД: Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна

Азербайджан имеет право на своих суверенных территориях направлять свои вооруженные силы в любом направлении для проведения учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти действия недопустимо.

Азербайджан имеет право на своих суверенных территориях направлять свои вооруженные силы в любом направлении для проведения учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти действия недопустимо.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на необоснованные высказывания пресс-секретаря МИД Франции.

А.Гаджизаде отметил, что эти шаги ни в коем случае не могут поставить под сомнение приверженность нашей страны текущей мирной повестке:

"Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна, и эта позиция доказана последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года. Столь же тверда наша решимость защищать свой суверенитет и территориальную целостность".