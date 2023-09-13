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МИД: Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна

МИД: Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна Азербайджан имеет право на своих суверенных территориях направлять свои вооруженные силы в любом направлении для проведения учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти действия недопустимо.
Внешняя политика
13 сентября 2023 г. 15:48
МИД: Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна

Азербайджан имеет право на своих суверенных территориях направлять свои вооруженные силы в любом направлении для проведения учений, а также для обеспечения безопасности своих границ, и вмешательство в эти действия недопустимо.

Как сообщает Report, об этом руководитель пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде заявил в ответ на необоснованные высказывания пресс-секретаря МИД Франции.

А.Гаджизаде отметил, что эти шаги ни в коем случае не могут поставить под сомнение приверженность нашей страны текущей мирной повестке:
"Приверженность Азербайджана мирному процессу сильна, и эта позиция доказана последовательными шагами, предпринятыми нами с ноября 2020 года. Столь же тверда наша решимость защищать свой суверенитет и территориальную целостность".

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan has right to move its forces in any direction for training purposes in its sovereign territories
Версия на азербайджанском языке XİN: Azərbaycanın öz suveren ərazilərində qüvvələrini istənilən istiqamətə yönətmək hüququ var və buna müdaxilə qəbuledilməzdir

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