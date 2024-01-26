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МИД: Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима

МИД: Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима.
Внешняя политика
26 января 2024 г. 17:23
МИД: Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима

Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

"Как принимающая сторона COP29, на которой особое внимание уделяется значительным инвестициям в инфраструктуру ВИЭ, мы подтверждаем нашу приверженность более устойчивому будущему для всех",- говорится в публикации внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan’s commitment to achieving sustainable and renewable energy transitions - steadfast
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanın davamlı və bərpa olunan enerjiyə keçidə nail olmaq öhdəliyi sarsılmazdır"

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