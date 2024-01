МИД: Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима

Приверженность Азербайджана достижению перехода к устойчивой и возобновляемой энергетике непоколебима.

Как сообщает Report, об этом говорится в сообщении министерства иностранных дел Азербайджана в соцсети "X".

"Как принимающая сторона COP29, на которой особое внимание уделяется значительным инвестициям в инфраструктуру ВИЭ, мы подтверждаем нашу приверженность более устойчивому будущему для всех",- говорится в публикации внешнеполитического ведомства.