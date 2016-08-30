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    МИД предупредил лиц, посещающих оккупированные территории Азербайджана

    В отношении них правительством Азербайджана будут предприняты соответствующие меры

    Баку. 30 августа. REPORT.AZ/ По информации СМИ, армянская сторона под предлогом так называемой “25-й годовщины независимости" сепаратистского режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана, 2-3 сентября планирует провести конференцию в Ереване и организовать визит участников конференции на оккупированные территории. Также 15-18 сентября планируется организовать международную молодежную конференцию в Ханкенди и другие провокационные мероприятия.

    Как передает Report, в связи с этим министерство иностранных дел Азербайджана (МИД) распространило заявление.

    В заявлении говорится, что эти мероприятия служат пропаганде сепаратистского режима, установленного на оккупированных территориях Азербайджана, и являются целенаправленной попыткой провокации.

    “Мы призываем лиц, приглашенных к участию в мероприятиях под предлогом так называемой “25-й годовщины независимости" сепаратистского режима, соблюдать нормы и принципы международного права, воздержаться от участия в этих провокационных мероприятиях, а также от посещения оккупированных территорий Азербайджана", - говорится в заявлении.

    В документе отмечается, что лица, посещающие оккупированные территории Азербайджана, нарушают законодательство Азербайджана и в отношении них правительством Азербайджана будут предприняты соответствующие меры, в том числе, запрет на въезд в страну в будущем. 

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