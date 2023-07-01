МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

Министерство иностранных дел (МИД) предупредило граждан Азербайджана в связи с погромами во Франции.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок во Францию.

Об этом Report сообщает со ссылкой на пресс-службу внешнеполитического ведомства.

"Принимая во внимание погромы во Франции, вызванные жестоким убийством полицией подростка алжирского происхождения, массовое насилие со стороны полиции, гражданское неповиновение, отсутствие возможности властей предпринять адекватные шаги, а также дальнейшее усиление расистских тенденций, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздерживаться от посещения Французской Республики без крайней необходимости, а посещающие должны проявлять крайнюю осторожность.

Граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время во Франции, просим соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении МИД.

Для подачи консульских и других заявлений гражданам следует связаться с посольством Азербайджанской Республики во Франции:

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