МИД Азербайджана призвал граждан воздержаться от поездок во Францию

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана призвало граждан страны воздержаться от поездок во Францию.
Об этом
"Принимая во внимание погромы во Франции, вызванные жестоким убийством полицией подростка алжирского происхождения, массовое насилие со стороны полиции, гражданское неповиновение, отсутствие возможности властей предпринять адекватные шаги, а также дальнейшее усиление расистских тенденций, гражданам Азербайджанской Республики рекомендуется воздерживаться от посещения Французской Республики без крайней необходимости, а посещающие должны проявлять крайнюю осторожность.
Граждан Азербайджанской Республики, находящихся в настоящее время во Франции, просим соблюдать правила безопасности", - говорится в сообщении МИД.
Для подачи консульских и других заявлений гражданам следует связаться с посольством Азербайджанской Республики во Франции:
Адрес: 78, avenue d'Iéna Paris 75116
Телефон: +33 (0) 1 44 18 60 20
Факс: +33 (0) 1 44 18 60 25
Электронная почта: