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МИД: Права армянских жителей Карабаха никогда не могут превалировать над правами азербайджанцев

МИД: Права армянских жителей Карабаха никогда не могут превалировать над правами азербайджанцев Министр иностранных дел Армении должен понимать, что права армянского населения Карабаха никогда не смогут быть выше прав азербайджанцев региона. Азербайджан применяет и будет продолжать применять только равноправный подход к различным этническим народам,
Внешняя политика
28 июля 2023 г. 11:19
МИД: Права армянских жителей Карабаха никогда не могут превалировать над правами азербайджанцев

Министр иностранных дел Армении должен понимать, что права армян, проживающих в Карабахском регионе, никогда не могут превалировать над правами азербайджанского населения региона. Азербайджан применяет и будет применять только равноправный подход к разным этническим народам, проживающим на его территории.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении Министерства иностранных дел Азербайджана по поводу голословных высказываний министра иностранных дел Армении Арарата Мирзояна.

Было отмечено, что физическое уничтожение мирных азербайджанцев, проживающих на территории Армении, совершенные против них кровавые расправы, а также принудительное переселение населения путем запугивания представляют собой исторически подтвержденные факты.

В ведомстве подчеркнули, что для того, чтобы иметь полное представление о масштабах насилия и депортации в отношении азербайджанского населения на нынешней территории Армении, министру иностранных дел Арарату Мирзояну достаточно ознакомиться с изменениями соотношения азербайджанского и армянского населения региона.

"Общеизвестно, что от азербайджанцев, которые когда-то составляли большинство на нынешней территории Армении, не осталось и следа, и эта деятельность была частью организованной и целенаправленной политики", - говорится в заявлении.

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