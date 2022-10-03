МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась

"Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась".

"Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о последних событиях в Украине и поддержке Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета этой страны.

"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и в этом отношении позиция Азербайджана не изменилась", - сказала Л.Абдуллаева.