МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась

"Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась".
Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о последних событиях в Украине и поддержке Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета этой страны.
"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и в этом отношении позиция Азербайджана не изменилась", - сказала Л.Абдуллаева.