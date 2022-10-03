О нас

МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась

МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась "Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась".
Внешняя политика
3 октября 2022 г. 17:56
МИД: Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась

"Позиция Азербайджана относительно территориальной целостности Украины не изменилась".

Как сообщает Report, об этом заявила руководитель Управления пресс-службы Министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева, отвечая на вопрос о последних событиях в Украине и поддержке Азербайджаном территориальной целостности и суверенитета этой страны.

"Азербайджан и Украина всегда взаимно поддерживали территориальную целостность и суверенитет друг друга, и в этом отношении позиция Азербайджана не изменилась", - сказала Л.Абдуллаева.

Подпишитесь на нашу страницу в Instagram
Версия на английском языке Foreign Ministry says 'no changes' in Azerbaijan's position regarding territorial integrity of Ukraine
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycanın Ukraynanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı mövqeyində heç bir dəyişiklik yoxdur"

Другие новости из категории

Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи
Азербайджан избран членом Совета Международного союза электросвязи
3 октября 2022 г. 18:23
Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы
Чавушоглу: Помогаем поставлять азербайджанский газ в страны Восточной Европы
3 октября 2022 г. 17:48
Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии
Сахиба Гафарова примет участие на заседании G20 в Индонезии
3 октября 2022 г. 17:09
МИД Азербайджана поздравил Корею с Национальным днем
МИД Азербайджана поздравил Корею с Национальным днем
3 октября 2022 г. 14:10
МИД Азербайджана поздравил Германию
МИД Азербайджана поздравил Германию
3 октября 2022 г. 12:18
Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине
Посол Великобритании: Я высоко ценю поддержку и помощь Азербайджана Украине
3 октября 2022 г. 12:15
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации
Президент Ильхам Алиев принял главу Международной шахматной федерации
3 октября 2022 г. 12:05
Глава МИД Азербайджана проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с Мирзояном
ФотоГлава МИД Азербайджана проинформировал госсекретаря Швейцарии о встрече с Мирзояном
3 октября 2022 г. 12:03
Ильхам Алиев поздравил президента Кореи
Ильхам Алиев поздравил президента Кореи
3 октября 2022 г. 11:17
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу
Президент Азербайджана поздравил германского коллегу
3 октября 2022 г. 11:09

Последние новости

Вся новостная лента
Orphus sistemi