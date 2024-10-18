МИД: Поздравляем всех соотечественников с Днем восстановления независимости Азербайджана

Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости.

Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

"Сердечно поздравляем всех соотечественников с 18 октября - Днем восстановления независимости, когда азербайджанский народ восстановил свою независимость и возродил традиции государственности. Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану всегда славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости", - говорится в сообщении.