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МИД: Поздравляем всех соотечественников с Днем восстановления независимости Азербайджана

МИД: Поздравляем всех соотечественников с Днем восстановления независимости Азербайджана Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости.
Внешняя политика
18 октября 2024 г. 08:26
МИД: Поздравляем всех соотечественников с Днем восстановления независимости Азербайджана

Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости.

Как сообщает Report, об этом говорится в публикации министерства иностранных дел Азербайджана в социальной сети "Х".

"Сердечно поздравляем всех соотечественников с 18 октября - Днем восстановления независимости, когда азербайджанский народ восстановил свою независимость и возродил традиции государственности. Желаем нашему единому и суверенному Азербайджану всегда славной истории, вечного и неотъемлемого пути к независимости", - говорится в сообщении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Bütöv və suveren Azərbaycanımıza şanlı tarix, əbədi müstəqillik yolu arzu edirik

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