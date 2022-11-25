МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной освобождения Кяльбаджара

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ в связи со второй годовщиной освобождения Кяльбаджара.

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ в связи со второй годовщиной освобождения Кяльбаджара.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства

"Два года назад 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар, были освобождены от оккупации в результате побед нашей славной армии под командованием победоносного Верховного главнокомандующего. В этот дорогой для всех нас день мы искренне поздравляем наш народ", - отмечается в сообщении МИД.