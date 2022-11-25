МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной освобождения Кяльбаджара

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ в связи со второй годовщиной освобождения Кяльбаджара.
Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства
"Два года назад 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар, были освобождены от оккупации в результате побед нашей славной армии под командованием победоносного Верховного главнокомандующего. В этот дорогой для всех нас день мы искренне поздравляем наш народ", - отмечается в сообщении МИД.
İki il öncə, Kəlbəcər şəhəri də daxil olmaqla, 147 yaşayış məntəqəsi Müzəffər Ali Baş Komandanın rəhbərliyi altında şanlı ordumuzun qələbələri nəticəsində işğaldan azad olunmuşdur. Hamımız üçün əziz olan bu gündə xalqımızı səmimi qəlbdən təbrik edirik.