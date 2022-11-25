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МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной освобождения Кяльбаджара

МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной освобождения Кяльбаджара Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ в связи со второй годовщиной освобождения Кяльбаджара.
Внешняя политика
25 ноября 2022 г. 11:29
МИД поздравил народ Азербайджана с годовщиной освобождения Кяльбаджара

Министерство иностранных дел Азербайджана поздравило азербайджанский народ в связи со второй годовщиной освобождения Кяльбаджара.

Как передает Report, об этом говорится в публикации внешнеполитического ведомства

"Два года назад 147 населенных пунктов, включая город Кяльбаджар, были освобождены от оккупации в результате побед нашей славной армии под командованием победоносного Верховного главнокомандующего. В этот дорогой для всех нас день мы искренне поздравляем наш народ", - отмечается в сообщении МИД.

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Версия на английском языке MFA congratulates Azerbaijani people on anniversary of liberation of Kalbajar
Версия на азербайджанском языке XİN Kəlbəcərin azad olunmasının ildönümü münasibətilə Azərbaycan xalqını təbrik edib

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