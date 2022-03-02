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МИД: Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность

МИД: Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность.
Внешняя политика
2 марта 2022 г. 15:44
МИД: Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность

Посольство Азербайджана в Украине продолжает свою деятельность.

Как сообщает Report, об этом сообщила начальник Управления пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Лейла Абдуллаева на брифинге для журналистов.

По ее словам, в настоящее время посольство Азербайджана продолжает деятельность по эвакуации наших граждан, столкнувшихся с серьезными угрозами, из Украины.

Л. Абдуллаева также отметила, что в посольства Азербайджана в Польше и Молдове дополнительно направлены сотрудники для организации вывоза на родину наших граждан, перешедших украинско-польскую и украинско-молдавскую границы.

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Версия на английском языке MFA: Azerbaijan’s Embassy in Ukraine continues its activities
Версия на азербайджанском языке XİN: “Azərbaycanın Ukraynadakı səfirliyi öz fəaliyyətini davam etdirir”

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