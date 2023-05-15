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МИД: Попытка посла ЕС вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема

МИД: Попытка посла ЕС вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема.
Внешняя политика
15 мая 2023 г. 22:35
МИД: Попытка посла ЕС вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема

Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос, связанный с утверждениями посла Евросоюза в Армении Андреа Викторин.

15 мая посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции, ссылаясь на заявление президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, сказала, что "должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения Карабаха" и для этого должен быть создан "международный механизм".

Гаджизаде отметил, что позиция Азербайджана в этом вопросе общеизвестна.

"Эти утверждения посла Европейского союза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права, неприемлемы. Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и у других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, права и безопасность армян, проживающих в стране, будут обеспечиваться в рамках законодательства нашей страны. Никто не должен препятствовать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями, и должен быть положен конец заявлениям против нашей территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.

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Версия на азербайджанском языке XİN: Aİ səfirinin Azərbaycanın daxili işlərinə müdaxilə cəhdi qəbuledilməzdir

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