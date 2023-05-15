МИД: Попытка посла ЕС вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема

Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема.

Попытка посла Евросоюза вмешаться во внутренние дела Азербайджана неприемлема.

Как передает Report, об этом заявил пресс-секретарь МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде, отвечая на вопрос, связанный с утверждениями посла Евросоюза в Армении Андреа Викторин.

15 мая посол Европейского союза в Армении Андреа Викторин в ходе пресс-конференции, ссылаясь на заявление президента Совета Европейского союза Шарля Мишеля, сказала, что "должны быть обеспечены права и безопасность армянского населения Карабаха" и для этого должен быть создан "международный механизм".

Гаджизаде отметил, что позиция Азербайджана в этом вопросе общеизвестна.

"Эти утверждения посла Европейского союза, являющиеся попыткой вмешательства во внутренние дела Азербайджана вопреки нормам и принципам международного права, неприемлемы. Карабахский регион является суверенной территорией Азербайджана, и, как и у других этнических меньшинств, проживающих в Азербайджане, права и безопасность армян, проживающих в стране, будут обеспечиваться в рамках законодательства нашей страны. Никто не должен препятствовать усилиям азербайджанской стороны по диалогу с армянскими жителями, и должен быть положен конец заявлениям против нашей территориальной целостности и суверенитета", - сказал он.