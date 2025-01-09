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МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС

МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС Польша во время своего председательства в Совете Европейского союза будет способствовать развитию сотрудничества ЕС с Азербайджаном, который является нашим важным партнером.
Внешняя политика
9 января 2025 г. 13:40
МИД Польши: Поддерживаем укрепление отношений Евросоюза с Азербайджаном в период председательства в Совете ЕС

Польша во время своего председательства в первом полугодии 2025 года в Совете Европейского союза будет способствовать развитию сотрудничества ЕС с Азербайджаном, являющимся важным партнером Европы.

Об этом Report заявили в Министерстве иностранных дел Польши.

В ведомстве отметили, что существует несколько сфер, в которых сотрудничество между ЕС и Азербайджаном может быть расширено и углублено. Сюда, в том числе, входят зеленая энергетика, инфраструктурные проекты, безопасность и туризм.

"Азербайджан - ключевой партнер ЕС в регионе Южного Кавказа. Развитие более глубоких, конструктивных и перспективных отношений с Азербайджаном важно для диверсификации поставок энергии и энергобезопасности ЕС. Польское председательство будет стремиться к укреплению доверия между ЕС и Азербайджаном. Сотрудничество между сторонами не должно ограничиваться экономикой. ЕС является уникальной моделью экономического, социального и культурного развития, которая может быть полезна в процессе модернизации Азербайджана. Мы надеемся, что ЕС и Азербайджан смогут быстро подписать практически завершенное новое, обновленное рамочное соглашение. Это способствовало бы, в частности, развитию сотрудничества, в том числе экономического", - отметили в польском внешнеполитическом ведомстве.

В министерстве также высоко оценили участие Азербайджана в Восточном партнерстве: "Политику 'Восточного партнерства' необходимо поддерживать и сохранять. Она должна быть использована для укрепления сотрудничества между ЕС и Азербайджаном, а также и в региональном контексте. Например, в рамках этой программы можно будет финансировать энергетические и инфраструктурные проекты, связывающие Центральную Азию с Европой через азербайджанскую территорию"

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Версия на азербайджанском языке Polşa Aİ-yə sədrliyi dövründə ittifaqın Azərbaycanla münasibətlərinin gücləndirilməsini dəstəkləyəcək

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