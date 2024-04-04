МИД: Политика Италии в отношении Южного Кавказа должна послужить примером для Франции

Заявление заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли пример уважения к основополагающим нормам и принципам международного права.

Заявление заместителя министра иностранных дел и международного сотрудничества Италии Эдмондо Чириелли является примером уважения к основополагающим нормам и принципам международного права.

Как сообщает Report, об этом заявил глава пресс-службы министерства иностранных дел Азербайджана Айхан Гаджизаде.

По его словам, утверждения замминистра иностранных дел Италии подчеркивают жизненную важность невмешательства во внутренние дела государств и недопущения безответственного подхода к такому чувствительному вопросу, как нормализация отношений и мирный процесс между Азербайджаном и Арменией.

"Политика и подход Италии на Южном Кавказе всегда были сбалансированными, как во время конфликта, так и в постконфликтный период. Отказ Италии от политики, направленной на нарушение международного права, еще раз свидетельствует о том, что страна в курсе ситуации, и доказывает необоснованность и неэффективность деструктивной политики таких стран, как Франция", - сказал Гаджизаде.

Он подчеркнул, что министерство иностранных дел Азербайджана считает, что политика Италии в этом вопросе должна послужить примером для некоторых европейских стран, включая Францию.