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МИД: Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне

МИД: Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне "Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне".
Внешняя политика
23 сентября 2022 г. 19:57
МИД: Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне

"Пограничный вопрос между Арменией и Азербайджаном должен решаться без вмешательства извне".

Как передает Report, об этом заявила руководитель Управления пресс-службы МИД Азербайджана Лейла Абдуллаева.

"Как известно, Азербайджанская Республика сама является страной, подвергшейся оккупации и агрессии. Применив силу, армянская сторона оккупировала двадцать процентов территории Азербайджанской Республики, в том числе 132 километра нашей границы с Ираном. В течение 30 лет иранская сторона не выражала никакого отношения к силовому изменению границ. Неизвестен адрес озвучиваемых иранской стороной подобных заявлений", - отметила Л.Абдуллаева.

Представитель МИД подчеркнула, что существуют форматы встречи лидеров Азербайджана и Армении в Москве и Брюсселе.

"Переговоры в этих форматах продолжаются. В рамках переговоров с согласия обеих сторон создана Государственная комиссия по делимитации государственной границы и согласован ее состав", - добавила Л.Абдуллаева.

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Версия на английском языке Leyla Abdullayeva: Border issue between Armenia and Azerbaijan should be resolved without external interference
Версия на азербайджанском языке Leyla Abdullayeva: "Ermənistanla Azərbaycanın sərhəd məsələsi kənar müdaxilə olmadan həll edilməlidir"

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