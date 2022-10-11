МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со второй годовщиной террора, совершенного Арменией в Гяндже.

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со второй годовщиной террора, совершенного Арменией в Гяндже.

Как передает Report, в публикации отмечено, что это была очередная агрессия Армении.

“11 октября 2020 года, спустя несколько часов после договоренности о прекращении огня, Армения обстреляла населенные пункты азербайджанского города Гянджи баллистическими ракетами, в результате чего погибли 10 гражданских лиц, в том числе пять женщин, 40 человек получили ранения. Это было четвертое нападение на Гянджу во время 44-дневной войны”, - говорится в сообщении.