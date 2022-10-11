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МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже

МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со второй годовщиной террора, совершенного Арменией в Гяндже.
Внешняя политика
11 октября 2022 г. 09:54
МИД поделился публикацией в связи со второй годовщиной террора, совершенного армянами в Гяндже

Министерство иностранных дел Азербайджана выразило соболезнования в связи со второй годовщиной террора, совершенного Арменией в Гяндже.

Как передает Report, в публикации отмечено, что это была очередная агрессия Армении.

“11 октября 2020 года, спустя несколько часов после договоренности о прекращении огня, Армения обстреляла населенные пункты азербайджанского города Гянджи баллистическими ракетами, в результате чего погибли 10 гражданских лиц, в том числе пять женщин, 40 человек получили ранения. Это было четвертое нападение на Гянджу во время 44-дневной войны”, - говорится в сообщении.

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Версия на английском языке Azerbaijan MFA shares post about second anniversary of terror committed by Armenia in Ganja
Версия на азербайджанском языке XİN Ermənistanın Gəncədə törətdiyi terrorun ikinci ildönümü ilə bağlı paylaşım edib

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