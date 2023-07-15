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МИД: Поддержка ВС Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента

МИД: Поддержка ВС Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента "Нет никаких оснований для попыток политизировать создание ППП "Лачын", что является суверенным правом Азербайджана, и утверждений о напряженной гуманитарной ситуации в регионе.
Внешняя политика
15 июля 2023 г. 23:57
МИД: Поддержка ВС Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента

"Нет никаких оснований для попыток политизировать создание ППП "Лачын", что является суверенным правом Азербайджана, и утверждений о напряженной гуманитарной ситуации в регионе.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"Несмотря на вышеизложенное, вопреки трехстороннему заявлению 2020 года, участником которой является Российская Федерация, до сих пор не обеспечен полный вывод остатков вооруженных сил Армении, находящихся на территории Азербайджана. Наоборот, поддержка вооруженных сил Армении осуществляется в регионе под наблюдением российского миротворческого контингента.

Наряду с этим известно, что беспрепятственное сообщение между западными районами Азербайджана и Нахчыванской Автономной Республикой под разными предлогами затрудняется.

Азербайджан заинтересован в обеспечении мира и спокойствия в регионе и продолжит свои усилия в этом направлении", - отмечается в заявлении.

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Версия на азербайджанском языке XİN: “Rusiya sülhməramlı kontingentinin müşahidəsi altında erməni silahlı qüvvələrinə dəstək həyata keçirilir”

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