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МИД Азербайджана: Поддержка Евросоюзом сепаратизма вызывает озабоченность

МИД Азербайджана: Поддержка Евросоюзом сепаратизма вызывает озабоченность Поддержка Европейским Союзом сепаратизма в Азербайджане на фоне аналогичных угроз с которым сталкивается ЕС вызывают озабоченность.
Внешняя политика
14 ноября 2023 г. 12:01
МИД Азербайджана: Поддержка Евросоюзом сепаратизма вызывает озабоченность

Поддержка Европейским Союзом сепаратизма в Азербайджане на фоне аналогичных угроз, с которыми сталкивается ЕС, вызывает озабоченность.

Как передает Report, об этом говорится в заявлении министерства иностранных дел (МИД) Азербайджана.

"На фоне того, что страны ЕС сталкиваются с агрессивными сепаратистскими тенденциями, попытки внешнеполитического ведомства ЕС подстрекать к сепаратизму на территории Азербайджана в связи со справедливой борьбой нашей страны против существующих угроз на ее суверенных территориях являются источником серьезной озабоченности", - отметили в МИД.

Попытки ЕС поставлять Армении оружие и тем самым поддерживать ее коварную политику милитаризации, которая подрывает мир и стабильность в регионе Южного Кавказа, поощряет политику, ведущую к новым конфронтациям в регионе, что возлагает ответственность на ЕС.

"Планы по использованию Европейского фонда мира, которые, среди прочего, предполагают наращивание военного потенциала, способствуют обострению напряженности в регионе", - подчеркивается в заявлении внешнеполитического ведомства.

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Версия на английском языке Official Baku: EU member states are facing aggressive separatist tendencies 
Версия на азербайджанском языке Rəsmi Bakı: "Avropa İttifaqı ölkələri aqressiv separatizm meyillərindən əziyyət çəkir"

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