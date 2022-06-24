МИД поблагодарил страны, поддержавшие избрание представителя Азербайджана членом комитета ООН

В Нью-Йорке в рамках 22-го заседания государств-участников Конвенции Организации объединенных наций (ООН) о ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин, прошли выборы в члены комитета этой организации по ликвидации дискриминации в отношении женщин на 2023-2026 годы.
Об этом Report сообщили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.
В выборах на 12 вакантных мест претендовали кандидаты из 23 стран, в том числе завотделом информации и аналитических исследований Госкомитета Азербайджана по проблемам семьи, женщин и детей Эльгюн Сафаров, являющегося также членом и заместителем председателя данного комитета ООН.
В голосовании с участием 187 государств кандидат от Азербайджана набрал 109 голосов и был переизбран членом комитета на очередной срок.
Комитет ООН по ликвидации всех форм дискриминации в отношении женщин осуществляет мониторинг исполнения статей соответствующей Конвенции ООН государствами-участниками и считается одним из главных международных механизмов в сфере защиты прав человека на глобальном уровне.
МИД Азербайджана выразил признательность всем государствам, поддержавшим избрание представителя Азербайджана в эту структуру.