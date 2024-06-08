МИД поблагодарил страны, поддержавшие Азербайджан на выборах в ЭКОСОС

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поблагодарило страны, поддержавшие Азербайджан на выборах в члены Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2025-2027 годы.

Министерство иностранных дел (МИД) Азербайджана поблагодарило страны, поддержавшие Азербайджан на выборах в члены Экономического и социального совета ООН (ЭКОСОС) на 2025-2027 годы.

Как сообщает Report, в распространенной ведомством информации подчеркнуто, что избрание Азербайджана большинством голосов является показателем международного авторитета страны.

"Благодарим все страны, поддержавшие Азербайджан на этих выборах. Азербайджанская Республика, как и в предыдущие периоды членства в ЭКОСОС будет способствовать международному миру и развитию в соответствии с целями и принципами Устава ООН", - говорится в сообщении.

Азербайджан, в этот раз получивший 148 голосов, избирался членом организации в 2003-2005 и 2017-2019 годах.

Отметим, что ЭКОСОС является одним из основных органов, координирующих сотрудничество ООН и ее специализированных учреждений в экономической и социальной сферах.

ЭКОСОС координирует работу 14 специализированных организаций ООН, их функциональных комиссий и 5 региональных комиссий в экономической и социальной сферах.