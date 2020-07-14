МИД поблагодарил Италию за поддержку территориальной целостности Азербайджана

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор.

Министр иностранных дел Азербайджана Эльмар Мамедъяров и министр иностранных дел Италии Луиджи Ди Майо провели телефонный разговор.

Как передает Report со ссылкой на пресс-службу МИД Э.Мамедъяров рассказал о предотвращении военных провокаций со стороны армянских вооруженных сил на азербайджано-армянской границе и сохраняющейся напряженности в регионе.

Он отметил, что причиной напряженности в регионе является агрессивная политика Армении, и подчеркнул необходимость вывода оккупационных сил из Нагорного Карабаха и 7 прилегающих районов Азербайджана.

Э.Мамедъяров поблагодарил Италию за ее позицию по урегулированию армяно-азербайджанского конфликта, включая недавнюю военную провокацию Армении, за поддержку территориальной целостности Азербайджана и нерушимости его международно признанных границ.

В ходе беседы министры обменялись мнениями по различным аспектам существующего стратегического партнерства между двумя странами.