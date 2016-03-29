МИД: По предварительным данным граждан Азербайджана среди пассажиров угнанного самолет нет

Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По предварительным данным граждан Азербайджана среди пассажиров угнанного самолет EgyptAir не было. Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, посольство Азербайджана в Каире связалось с представителями соответствующих органов Египта, где сообщили, что рейс был внутренний и, по предварительным данным, граждан Азербайджана среди пассажиров этого рейса нет.

"Однако посольство Азербайджана продолжает держать данный вопрос под вниманием", - заявили в пресс-службе МИД Азербайджана.

Пассажирский лайнер авиакомпании EgyptAir во время полета из Александрии в Каир сегодня был захвачен угонщиком. Самолет приземлился в аэропорту Ларнаки на Кипре.