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    МИД: По предварительным данным граждан Азербайджана среди пассажиров угнанного самолет нет

    Посольство Азербайджана продолжает держать данный вопрос под вниманием

    Баку. 29 марта. REPORT.AZ/ По предварительным данным граждан Азербайджана среди пассажиров угнанного самолет EgyptAir не было. Как заявили Report в пресс-службе МИД Азербайджана, посольство Азербайджана в Каире связалось с представителями соответствующих органов Египта, где сообщили, что рейс был внутренний и, по предварительным данным,  граждан Азербайджана среди пассажиров этого рейса нет. 

    "Однако посольство Азербайджана продолжает держать данный вопрос под вниманием", - заявили в пресс-службе МИД Азербайджана. 

    Пассажирский лайнер авиакомпании EgyptAir во время полета из Александрии в Каир сегодня был захвачен угонщиком. Самолет приземлился в аэропорту Ларнаки на Кипре. 

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