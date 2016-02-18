МИД: Граждане Азербайджана не пострадали в результате теракта в Анкаре

Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана не пострадали в результате теракта в Анкаре. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"На данный момент какой-либо информации о гражданах Азербайджана, пострадавших при теракте, нет", - заявил Х. Гаджиев.

Отметим, в результате взрыва, прогремевшего накануне вечером в Анкаре около общежития военных, погибли 28 человек, более 60 получили ранения.