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    МИД: Граждане Азербайджана не пострадали в результате теракта в Анкаре

    На данный момент какой-либо информации о гражданах Азербайджана, пострадавших при теракте нет

    Баку. 18 февраля. REPORT.AZ/ Граждане Азербайджана не пострадали в результате теракта в Анкаре. Как сообщает Report, об этом заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана  Хикмет Гаджиев.

    "На данный момент какой-либо информации о гражданах Азербайджана, пострадавших при теракте, нет", - заявил Х. Гаджиев. 

    Отметим, в результате взрыва, прогремевшего накануне вечером в Анкаре около общежития военных, погибли 28 человек, более 60 получили ранения. 

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