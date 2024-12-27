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МИД Перу выразил соболезнования Азербайджану

МИД Перу выразил соболезнования Азербайджану Министерство иностранных дел Перу выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшим 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане.
Внешняя политика
27 декабря 2024 г. 06:44
МИД Перу выразил соболезнования Азербайджану

Министерство иностранных дел Перу выразило соболезнования Азербайджану в связи с крушением самолета Embraer 190 авиакомпании Azerbaijan Airlines (AZAL), произошедшим 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении внешнеполитического ведомства.

"Правительство и народ Перу выражают солидарность с правительством и народом Азербайджанской Республики в связи с трагической авиакатастрофой, произошедшей 25 декабря вблизи города Актау, и передают искренние соболезнования семьям и близким погибших", - отмечается в документе.

Напомним, пассажирский самолет AZAL, выполнявший рейс Баку-Грозный, потерпел крушение 25 декабря недалеко от города Актау в Казахстане. Из 67 человек на борту авиалайнера 38 погибли, 29 выжили.

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