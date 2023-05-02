МИД Азербайджана: Переговоры в Вашингтоне продолжатся несколько дней

Переговоры в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном продолжатся несколько дней.
Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.
1 мая состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием Госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.