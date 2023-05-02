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МИД Азербайджана: Переговоры в Вашингтоне продолжатся несколько дней

МИД Азербайджана: Переговоры в Вашингтоне продолжатся несколько дней Переговоры в Вашингтоне между главами МИД Азербайджана и Армении продолжаться несколько дней
Внешняя политика
2 мая 2023 г. 16:02
МИД Азербайджана: Переговоры в Вашингтоне продолжатся несколько дней

Переговоры в Вашингтоне между министрами иностранных дел Азербайджана и Армении Джейхуном Байрамовым и Араратом Мирзояном продолжатся несколько дней.

Об этом Report заявил руководитель пресс-службы МИД Азербайджана Айхан Гаджизаде.

1 мая состоялась встреча глав МИД Азербайджана и Армении Джейхуна Байрамова и Арарата Мирзояна с участием Госсекретаря США Энтони Блинкена. В ходе встречи обсуждены вопросы, касающиеся ситуации с безопасностью в регионе, процесса нормализации отношений между Баку и Ереваном.

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Версия на английском языке MFA: Negotiations in Washington to continue for several days
Версия на азербайджанском языке XİN: "Azərbaycan və Ermənistan XİN rəhbərlərinin danışıqları bir neçə gün davam edəcək"

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