МИД: Переговоры по задержанным в Эритрее азербайджанским судам продолжаются

Переговоры по азербайджанским судам, задержанным в Эритрее, продолжаются.

Переговоры по азербайджанским судам, задержанных в Эритрее, продолжаются.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября прошлого года. Суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать это не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали корабли.

В составе экипажей задержанных судов 18 граждан Азербайджана.