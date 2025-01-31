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МИД: Переговоры по задержанным в Эритрее азербайджанским судам продолжаются

МИД: Переговоры по задержанным в Эритрее азербайджанским судам продолжаются Переговоры по азербайджанским судам, задержанным в Эритрее, продолжаются.
Внешняя политика
31 января 2025 г. 15:40
МИД: Переговоры по задержанным в Эритрее азербайджанским судам продолжаются

Переговоры по азербайджанским судам, задержанных в Эритрее, продолжаются.

Об этом в ответ на запрос Report заявили в Министерстве иностранных дел Азербайджана.

Напомним, инцидент произошел 7 ноября прошлого года. Суда "CMS Pəhləvan", "CMS İgid" и "CMS-3" - под азербайджанским флагом и эксплуатируемые филиалом компании Caspian Marine Services B.V. в Азербайджане, на пути из Суэцкого канала в Абу-Даби были вынуждены войти в территориальные воды Эритреи из-за ухудшения погодных условий.

Азербайджанские суда попытались заранее связаться с портовыми управлениями Эритреи, однако сделать это не удалось. Суда вошли в территориальные воды Эритреи и уполномоченные ведомства этой страны посчитали вход несанкционированным, на основании чего задержали корабли.

В составе экипажей задержанных судов 18 граждан Азербайджана.

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Версия на английском языке MFA: Negotiations regarding Azerbaijani ships detained in Eritrea continue
Версия на азербайджанском языке XİN: Eritreyada saxlanılan Azərbaycan gəmiləri ilə bağlı danışıqlar davam edir

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