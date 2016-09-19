МИД: Передача председательства Азербайджану - признак доверия членов Движения Неприсоединения

Баку. 19 сентября. REPORT.AZ/ В итоговом документе, принятом государствами и главами правительств на прошедшем в Венесуэле саммите Движения Неприсоединения, содержится призыв урегулировать армяно-азербайджанский конфликт в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и в рамках международно признанных границ Азербайджана.

Как сообщает Report, об этом заявил официальный представитель МИД Азербайджана Хикмет Гаджиев.

"XVIII саммит, который пройдет в 2019 году в Баку, станет символичным. Так, Европейский континент 30 лет спустя после Белградского саммита в 1989 году заработает возможность вновь принять встречу стран-членов Движения Неприсоединения и глав правительств", - заявил Х.Гаджиев.

По его словам, Движение Неприсоединения с момента создания до сегодняшнего дня играет большую роль в усилении мира и безопасности в мировом масштабе.

"За 50 лет существования страны-члены Движения продемонстрировали способность создавать основу для сохранения общих принципов и ценностей и деятельности, ведущей к взаимному сотрудничеству", - подчеркнул дипломат.

По его словам, для структуры предстоит проделать еще много работы в направлении реализации таких долгосрочные целей Движения, как мир, развитие, экономическое сотрудничество и демократизация международных отношений.

"Азербайджанская Республика верна духу и принципам Движения Неприсоединения и за время своего председательства будет стремиться к развитию целей и задачей, которые составляют основу работы организации", - подчеркнул представитель министерства.

Говоря о прошедшем XVII саммите Движения Неприсоединения в Венесуэле, Х.Гаджиев подчеркнул, что на мероприятии азербайджанскую сторону представляла делегация во главе с министром иностранных дел Азербайджана Эльмаром Мамедъяровым.

Х.Гаджиев особо подчеркнул, что в итоговом документе, принятом государствами и главами правительств на саммите, содержится призыв урегулировать армяно-азербайджанский конфликт в соответствии с резолюциями Совета безопасности ООН и на основе территориальной целостности, суверенитета и в рамках международно признанных границ Азербайджана.

"Данная позиция Азербайджана, после того как он вошел в Движение Неприсоединения, в отношении конфликта нашла свое устойчивое отражение в документах, принятых на уровне глав государств и министров иностранных дел. Это выражение единогласной и твердой позиция международного сообщества по урегулированию данного конфликта", - сказал он.

По его словам, Армения и сопредседатели Минской группы должны учитывать данное выражение воли международного сообщества.

Х.Гаджиев подчеркнул, что одним из главных итогов XVII саммита является единогласное согласие стран-членов Движения по передаче председательства в структуре Азербайджану в 2019-2022 годах, а также по проведению XVIII саммита в 2019 году на территории Азербайджана.

"Показателем знака доверия к нашей стране и растущая репутация нашего государства является то, что, несмотря на короткий срок членства в учреждении, страны-члены единогласно поддержали председательство нашей страны", - указал официальный представитель азербайджанского МИД.