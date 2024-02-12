МИД: Пашинян выступил с необоснованными обвинениями клеветнического характера в адрес Азербайджана

11 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Telegraph в очередной раз высказал необоснованные клеветнические претензии в адрес Азербайджана.

11 февраля 2024 года премьер-министр Армении Никол Пашинян в интервью газете The Telegraph в очередной раз высказал необоснованные обвинения клеветнического характера.

Как сообщает Report, об этом говорится в заявлении МИД Азербайджана.

"В ходе интервью премьер-министр Армении, который говорит о выполнении международных соглашений и обязательств, попытался отвести внимание от факта оккупации Арменией территорий Азербайджана в течение почти 30 лет вопреки всем нормам и принципам международного права, а также целям и задачам Алма-Атинской декларации, что вызывает сожаление.

В то же время неоспоримые факты о том, что после 44-дневной Отечественной войны Армения грубо нарушала положения трехсторонней декларации, отказывалась вывести оккупационные силы с территорий Азербайджана, продолжала перебрасывать на наши территории вооружение, военную технику и мины, а также другие грубые нарушения и провокации, свидетельствуют об истинных намерениях армянской стороны.

Премьер-министру Армении также хорошо известно, что хотя армянская сторона на встречах в Праге и Сочи и позднее заявляла о признании территориальной целостности Азербайджана, в сентябре 2023 года

Армения выступала с поздравительными заявлениями по поводу фейковой "независимости" так называемого режима, созданного Ереваном на территориях Азербайджана, и до сих пор продолжает предъявлять претензии против суверенитета и территориальной целостности Азербайджана в международных организациях и судах.

Еще одним источником серьезной обеспокоенности является условие, выдвинутое армянской стороной при присоединении к Алма-Атинской декларации, и тот факт, что армянская сторона пытается, чтобы все забыли о существовании действующих законодательных актов, противоречащих признанию Карабаха частью Азербайджана.

Вместо подобных провокаций, мыслей и действий, полных политического манипулирования против Азербайджана, армянская сторона должна не на словах, а на деле выполнять международные обязательства и способствовать мирному процессу", - говорится в заявлении МИД.